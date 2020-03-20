Ключевые индексы АТР растут, получив поддержку центробанков

20.03.2020, 6:54, Новости дня

Акции Азиатско-Тихоокеанского региона выросли в результате целого ряда мер поддержки со стороны центральных банков. Таким образом, бурная распродажа этой недели прервалась.

Однако трейдеры считают, что это временное явление: для того, чтобы надолго вернуть индексы в зеленую зону, нужны явные признаки замедления распространения пандемии.

Тем не менее, на открытии австралийский S&P/ ASX 200 прибавил 4,6%, так как показатель по крайней мере отскочил от шестилетнего минимума. Доходность 10-летних государственных облигаций Австралии, которая выросла 19 марта после того, как центральный банк снизил базовую ставку до исторического минимума, 20 марта упала более чем на 0,16 п.п.. Причина в заявлении Резервного банка Австралии о покупке казначейских облигаций на 5 млрд австралийских долларов ($ 2,9 млрд).

Ключевой индекс южнокорейской фондовой биржи, Kospi, демонстрирует рост более чем на 3,5%. Накануне же индекс к закрытию торгов потерял 8,4%: из-за столь резкого падения торги даже приостанавливались.

Гонконгский индекс Hang Seng подскочил на 2,6%. Китайский индекс CSI 300, объединяющий акции, торгующиеся в Шанхае и Шэньчжэне вырос на 0,8%, отреагировав на сохранение регуляторами ключевой ставки.

Только в Японии реакции нет. Но причина в том, что фондовая биржа в Токио закрыта, в связи с государственным праздником. Ранее же местный регулятор запустил целый пакет мер, направленных на поддержание рынка. Тем не менее, закрылся Nikkei на последних торгах на уровне -1,04%.

Поддержку рынку оказывают на всех континентах: центробанки пяти крупнейших экономик мира: США, Канады, Великобритании, Японии и еврозоны запускают механизм практически неограниченных валютных свопов. Кроме того, ФРС экстренно снизила ставку до 0-0,25%, Банк Англии опустил планку до 0,1%.

Все это снизило накал на фондовых биржах: американские ключевые индексы вышли в зеленую зону, лондонский FTSE 100 прибавил 1,4%.