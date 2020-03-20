На Украине заявили о вероятной гибели страны

20.03.2020, 6:53, Новости дня

«Вирус ненависти» в украинцах может привести к гибели страны, сообщила экс-депутат Верховной Рады Анна Герман.

Так она прокомментировала меры против распространения нового коронавируса на Украине, передает РИА «Новости».

«Если Украина победит наихудший вирус в нас – вирус ненависти между людьми – она станет сильнее. Если не удастся людям понять, что отход от христианских ценностей, от любви к ближнему, несет за собой смерть, то мы просто погибнем как государство», – заявила Герман в эфире телеканала «112 Украина», подчеркнув, что только единый народ может быть сильным.

На Украине всего зафиксировано 17 случаев заражения коронавирусом. Число умерших от болезни в стране увеличилось до двух человек.