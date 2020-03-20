В Казахстане коронавирус впервые выявили за пределами Нур-Султана и Алма-Аты

20.03.2020, 6:48, Новости дня

Казахстанские медики выявили пять новых случаев заражения коронавирусом, в том числе два – в Караганде, общее число заразившихся достигло 49, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения республики.

«Зарегистрировано еще пять случаев заражения коронавирусной инфекцией. На сегодняшний день в стране подтверждены 49 случаев регистрации коронавируса, из них в Алматы – 22 случая, в Нур-Султане – 25 случаев, в Караганде – два случая», – приводит текст сообщения ТАСС.

Официальный представитель ведомства Диас Ахметшарип уточнил, что два последних случая относятся к пассажирам авиарейса Минск – Караганда. По его словам, состояние всех новых госпитализированных оценивается как удовлетворительное.

Тем временем министр здравоохранения Киргизии Космосбек Чолпонбаев сообщил, что в республики число заразившихся коронавирусом нового типа возросло до шести, уточнив, что «в Ноокенском районе выявлены еще три случая заболевания».

Напомним, с понедельника в Казахстане объявили чрезвычайное положение. С четверга в Нур-Султане и Алма-Ате ввели режим карантина.

«Аэрофлот» приостановил полеты в восемь городов Казахстана: Алма-Ату, Актобе, Актау с 23 марта по 23 апреля, Костанай с 21 марта по 22 апреля, Караганду с 19 марта по 23 апреля, Нур-Султан с 20 марта по 23 апреля, Шымкент с 23 марта по 22 апреля и Атырау с 24 марта по 23 апреля.

На прошлой неделе ВОЗ объявила пандемию коронавируса.