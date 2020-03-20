 

В Казахстане коронавирус впервые выявили за пределами Нур-Султана и Алма-Аты

20.03.2020, 6:48, Новости дня

Казахстанские медики выявили пять новых случаев заражения коронавирусом, в том числе два – в Караганде, общее число заразившихся достигло 49, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения республики.

«Зарегистрировано еще пять случаев заражения коронавирусной инфекцией. На сегодняшний день в стране подтверждены 49 случаев регистрации коронавируса, из них в Алматы – 22 случая, в Нур-Султане – 25 случаев, в Караганде – два случая», – приводит текст сообщения ТАСС.

Официальный представитель ведомства Диас Ахметшарип уточнил, что два последних случая относятся к пассажирам авиарейса Минск – Караганда. По его словам, состояние всех новых госпитализированных оценивается как удовлетворительное.

Тем временем министр здравоохранения Киргизии Космосбек Чолпонбаев сообщил, что в республики число заразившихся коронавирусом нового типа возросло до шести, уточнив, что «в Ноокенском районе выявлены еще три случая заболевания».

Напомним, с понедельника в Казахстане объявили чрезвычайное положение. С четверга в Нур-Султане и Алма-Ате ввели режим карантина.

«Аэрофлот» приостановил полеты в восемь городов Казахстана: Алма-Ату, Актобе, Актау с 23 марта по 23 апреля, Костанай с 21 марта по 22 апреля, Караганду с 19 марта по 23 апреля, Нур-Султан с 20 марта по 23 апреля, Шымкент с 23 марта по 22 апреля и Атырау с 24 марта по 23 апреля.

На прошлой неделе ВОЗ объявила пандемию коронавируса.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.02 / Мать из Воронежа получала пособие на оставленного в детдоме сына

11.03 / В Челябинске отменили концерт группы «Порнофильмы»

18.03 / Коронавирусом за сутки в мире заразились свыше 11 тыс. человек

18.02 / Никитюк назвала параметры своего тела

12.03 / Начались продажи недорогого смартфона Realme 6

18.02 / Новое уголовное дело о пожаре в «Зимней вишне» поступило в суд

15.02 / Мнения: Великолепное кино. Никогда не буду его пересматривать

24.02 / Во Франции заблокировали автобус и полицейский участок из-за подозрения на COVID-19

10.03 / Рубль пытается стабилизироваться после падения вслед за нефтью

20.02 / Хуснуллин возглавил реализующую нацпроекты в регионах комиссию

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска