 

Рубль занял второе место в списке самых нестабильных валют

20.03.2020, 6:37, Разное

Финансовые аналитики назвали российский рубль второй среди самых неустойчивых валют в мире. Он уступил первое место лишь мексиканскому песо, сообщает Национальная служба новостей.

Эксперты отметили, что волатильность рубля составила 24,9%. К такому показателю привели два негативных фактора: обрушение рынка нефти и пандемия коронавируса. По словам специалистов, еще в конце 2019 года российская валюта занимала шестую строчку с конца. Официальный курс рубля на 19 марта 2020 года составляет 77,21 за доллар и 84,88 за евро.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

11.02 / Наука: Я – алопет, или Как жить без волос

07.02 / Ожоги и синяки на теле: труп россиянки обнаружили в центре Милана

15.01 / В конце 2019 года Путин сказал, что средняя цена на газ для населения 62 доллара, а я плачу почти 89 долларов

10.03 / В Москве перебегавшего дорогу подростка сбила машина

09.03 / Мнение: О сортах феминизма

17.03 / Осужденные помогают Сбербанку обучать искусственный интеллект

07.02 / Мнение: О чем умолчал генерал Канашенков?

13.03 / В Венесуэле зафиксировали первые случаи заболевания коронавирусом

12.03 / В США мать троих детей Мейвезера найдена в машине мертвой

27.02 / Обозначена важная особенность консоли Xbox Series X

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска