Российские студенты смогут учиться на дому благодаря технологии из Подмосковья

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20.03.2020, 6:37, Разное

Московская область предоставит Москве и Санкт-Петербургу доступ к онлайн-платформе “Цифровой колледж Подмосковья”, созданной для удаленного обучения студентов училищ. Она содержит самую крупную в России базу курсов по профессиональной подготовке, сообщает телеканал “360”.

Это решение поможет продолжить обучение во время эпидемии коронавируса. На основе платформы обе столицы намерены создать собственный проект для дистанционного образования. В дальнейшем планируется распространить эту практику и на другие регионы России.

“Подмосковный проект “Цифровой колледж” работает уже третий год. Более 55 тысяч наших студентов имеют на платформе личные кабинеты и могут обучаться по 120 профессиям. В ближайшее время колледжи и техникумы Санкт-Петербурга возьмут нашу платформу на вооружение и организуют дистанционное обучение студентов с помощью подмосковной разработки”, – сказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.



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