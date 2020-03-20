Жителям Калифорнии запретили выходить из дома без необходимости

20.03.2020, 6:30, Новости дня

Власти американского штата Калифорния запретили населению покидать свои дома без необходимости.

«Мы вводим режим, при котором люди должны оставаться дома. Распоряжение вступает в силу этим вечером. Мы уверены, что жители Калифорнии будут его соблюдать», – приводит слова губернатора штата Гэвина Ньюсома ТАСС.

Ньюсом констатировал, что на части территории штата такой режим ранее уже начал действовать.

При этом власти не запрещают жителям штата выходить на прогулки, посещать магазины или больницы. Доставка продуктов и различных товаров также разрешена.

По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе данных федеральных и местных властей, число случаев заражения коронавирусом в США превышает 13,6 тыс., умерли по меньшей мере 200 человек. В Калифорнии зафиксированы более 950 случаев заражения и 18 летальных исходов.

Ранее Ньюсом спрогнозировал заражение коронавирусом 25 млн жителей Калифорнии.

Напомним, в прошлую пятницу президент Соединенных Штатов Дональд Трамп ввел в стране общенациональный режим ЧС в связи с пандемией коронавируса. Администрация Трампа запросила на борьбу с коронавирусом 1,3 трлн долларов.