 

В Киргизии произошло сильно землетрясение

20.03.2020, 6:30, Новости дня

Землетрясение магнитудой 5,0 произошло в Иссык-Кульской области Киргизии, сообщил Институт сейсмологии Национальной академии наук.

По данным сейсмологов, очаг землетрясения залегал на глубине 22 км, а эпицентр находился в 10 км к юго-западу от села Каджы-Сай. Подземные толчки начались в 06.49 (03.49 мск), передает ТАСС.

«В населенных пунктах республики интенсивность землетрясения составила: в селах Каджы-Саз, Туура-Суу, Каджы-Сай – около 5,0, в селах Боконбаево, Тосор, Торт- Куль, Тамга, Темир-Канат, Тон, Эшперово, Кек-Сай, Ак-Сай – 4,0», – сообщили в институте.

Информацию о землетрясении в Киргизии подтвердили в сейсмологической опытно-методической экспедиции комитета науки Министерства образования и науки Казахстана. По данным казахстанских сейсмологов, магнитуда подземных толчков достигала 5,1, эпицентр стихии располагался в 137 км от Алма-Аты, очаг залегал на глубине 15 км. При этом в Алма-Ате ощущался подземный толчок интенсивностью 2 балла по шкале MSK-64.

Напомним, во вторник ряд подземных толчков произошел на юге Италии.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

05.03 / Данилов заявил, что эпидемия COVID-19 началась из-за утечки коронавируса из секретной китайской лаборатории

07.02 / Минздрав заменит пропавшие препараты для лечения лейкоза аналогами

25.02 / Производитель Sukhoi Superjet 100 сменил «хозяина» и «имя»

08.02 / Компания Chery планирует привезти в Россию седан Arrizo

27.02 / Город в Китае выплатит 1400 долларов сообщившим о симптомах коронавируса

15.03 / На матче чемпионата РФ по футболу вывесили баннер в честь Терешковой

10.03 / Госдума поддержала поправку Терешковой о снятии ограничений на участие в выборах президента

12.03 / АТОР заявила об угрозе сильнейших за 20 лет потерь во въездном туризме

04.03 / Что известно о кандидате в премьеры Украины: мнение политолога

05.03 / Агрессия Анкары вынуждает российских продавцов скрывать на продуктовых ценниках страну производителя Турцию

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска