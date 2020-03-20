В руководстве Пентагона – по-прежнему нехватка кадров

20.03.2020, 6:28, Новости дня

В то время, как президент США Дональд Трамп и лидеры по всей стране обращаются к вооруженным силам за поддержкой в борьбе с пандемией коронавируса, в Пентагоне по-прежнему пустуют несколько ключевых позиций, которые закрывают временными назначениями.

Трамп неоднократно говорил о том, как много средств выделено на укрепление и модернизацию вооруженных сил, однако из-за вялых попыток администрации и Сената заполнить гражданские руководящие посты в руководстве Пентагона образовалась нехватка кадров.

«Кадры в Пентагоне иссякают быстрее, чем заполняются вакансии», – отмечает бывший высокопоставленный сотрудник ведомства, добавляя, что пандемия COVID-19 еще больше усложняет ситуацию.

Министерство обороны предоставляет маски и респираторы из своих запасов Министерству здравоохранения и соцобеспечения. ВВС доставляет наборы для проведения анализа на вирус в районы, которые особенно в них нуждаются. Не менее 1 500 военнослужащих Национальной гвардии в 22 штатах оказывают населению различную помощь, от дезинфекции до доставки почты.

В среду Трамп объявил, что два больших плавучих госпиталя ВМС будут направлены в Нью-Йоркскую бухту и на Западное побережье.

Министр обороны Марк Эспер сообщил журналистам, что корабли, рассчитанные на 1000 коек, будут использоваться для лечения травматологических пациентов, в то время как в обычных больницах оказывают помощь пациентам с коронавирусом.

На фоне необходимости принятия все новых решений по поводу мер борьбы с коронавирусом в Пентагоне по-прежнему пустуют около трети из 60 ключевых руководящих гражданских постов, для утверждения кандидатур на которые необходимо согласие Сената.

«Эти вакансии продолжают подрывать способность ведомства эффективно реагировать на вызовы в сфере национальной безопасности», – отметил на слушаниях в прошлом месяце сенатор-демократ Джек Рид, состоящий в Комитете по вооруженным силам.

По 13 вакансиям не объявлены даже имена кандидатов.

Эспер, выступая ранее в этом месяце на слушаниях в сенатском Комитете по вооруженным силам, постарался развеять беспокойство. «Это долгие процессы, – отметил он. – Не думаю, что ситуация столь острая, как думают некоторые».

Отсутствие постоянных, а не временных лидеров в Пентагоне может стать более серьезной проблемой по мере приближения выборов, в особенности, если произойдут какие-то просчеты со стороны вооруженных сил.

В администрации процесс отбора кандидатур на гражданские посты в Минобороны идет крайне медленно. В случае одного из бывших высокопоставленных сотрудников Пентагона в 2017 году от первого собеседования до утверждения на должность прошло 10 месяцев.

По словам одного бывшего высокопоставленного чиновника, процесс осложняет и снижение количества приемлемых кандидатур в силу нежелания администрации назначать людей, негативно относящихся к Трампу.

А учитывая предстоящие выборы и несколько недель сенатских каникул, времени на проведение голосований по утверждению кандидатур остается не так много.