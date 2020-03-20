В США на фоне коронавируса увеличилось число заявок на пособие по безработице
20.03.2020, 6:28, Новости дня
Число заявок на пособие по безработице в США на прошлой неделе увеличилось на фоне экономических последствий пандемии коронавируса.
Как заявили в четверг в Министерстве труда, за пособием впервые обратились 281 000 человек – это на 70 000 больше, чем на позапрошлой неделе. Новый показатель является максимальным за два с половиной года.
По прогнозам экономистов, в концу марта работу могут потерять более миллиона американцев.
Как ожидается, сотрудники магазинов, гостиниц и ресторанов, получающие почасовую оплату, окажутся в особенно уязвимом положении в связи закрытием компаний по собственной инициативе или по распоряжению властей.
Отдельные штаты сообщают о значительном увеличении числа обращений за пособием по безработице, что обычно является лишь временной мерой, поскольку выплачиваемая сумма несопоставима с зарплатой при регулярном трудоустройстве.
Так, в штате Вирджиния количество заявок на этой неделе увеличилось в 33 раза, а в Пенсильвании и Колорадо – в 20 раз.
Многие государственные учреждения и компании закрывают офисы и переводят сотрудников на удаленную работу.
С учетом этого объем потребительских расходов, на которые приходится 70 процентов деловой активности в США, неизбежно снизится, поскольку люди опасаются контактов с незнакомцами, которые могут быть носителями вируса.
Тем временем ключевые биржевые индексы при открытии торгов в четверг вновь продемонстрировали падение, потеряв более 1 процента.
Азиатские рынки в четверг также опустились на 1-2 процента, европейские рынки во второй половине дня демонстрировали аналогичную динамику.
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