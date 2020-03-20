В Европе из-за коронавируса приостановили предпоследний футбольный чемпионат

20.03.2020, 6:19, Новости дня

В Турции из-за коронавируса SARS-CoV-2 приостановили футбольный чемпионат, об этом сообщил министр спорта Мехмет Касапоглу на странице в Twitter.

Решение было принято на совещании с президентом Турции Реджепом Эрдоганом.

Кроме футбольного чемпионата, приостановлены также гандбольная, волейбольная, баскетбольная лиги.

Say * n Cumhurba * kan * m * z * n ba * kanl * nda gerçekle * tirilen Koronavirüs De * erlendirme Toplant * s * ’nda ve akabinde yap * lan görü * meler neticesinde; hentbol, voleybol, basketbol ve futbol liglerinin tamam * n * n salg * na yönelik al * nan tedbirler kapsam * nda ertelenmesine karar verilmi * tir.

— Dr. Mehmet Kasapo * lu (@kasapoglu) March 19, 2020

После остановки чемпионата Турции в Европе осталась только одна страна, где проводятся футбольные матчи, – Беларусь.

19 марта прошло две игры первого тура чемпионата Беларуси по футболу.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным Института Джона Хопкинса к 19 марта в мире коронавирусом инфицировано более 222 тыс. человек, 9115 человек умерли.

По данным ВОЗ на 19 марта, в Турции было зарегистрировано 98 случаев заражения коронавирусной инфекцией, один человек погиб.