В Греции без зрителей прошла церемония передачи олимпийского огня Японии

20.03.2020, 6:19, Новости дня

В Греции прошла церемония передачи олимпийского огня организаторам Олимпиады 2020 года Японии, об этом сообщает официальный Twitter Игр.

Церемония передачи состоялась без зрителей на стадионе “Панатинаикос” в Афинах, где прошли первые Олимпийские игры.

Огонь был передан представителю оргкомитета Олимпиады Наоко Имото, после чего будет доставлен в японскую префектуру Мияги.

The Olympic flame is on its way to #Tokyo2020 *

Tokyo Organizing committee representative Naoko Imoto has received the flame and it will now be transported to Miyagi prefecture in a specially designed #Tokyo2020 lantern. * #OlympicTorchRelay #UnitedByEmotion pic.twitter.com/963rIXeGtQ

— #Tokyo2020 (@Tokyo2020) March 19, 2020

Олимпийские игры 2020 года должны пройти в Японии с 24 июля по 9 августа. МОК пока не переносит Игры из-за коронавирусной пандемии.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным Университета Джона Хопкинса, к 19 марта в мире коронавирусом инфицировано более 222 тыс. человек, 9115 человек умерли.

По данным ВОЗ на 19 марта, в Японии было зарегистрировано 837 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 29 человек погибли.