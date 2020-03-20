Представители NASA готовят к полету ионный двигатель для изменения траектории астероидов

20.03.2020, 6:09, Разное

Сотрудники NASA заявили о завершении наземных испытаний ионного двигателя NEXT-C, предназначенного для миссии по перенаправлению астероидов. Что касается самого космического аппарата DART, то его запустят не ранее 2021 года.

За последнее время специалисты осуществили термовакуумное, эксплуатационное и вибрационное испытания движка NEXT-C и провели его интеграцию с блоком питания. DART является уникальной космической миссией в плане демонстрации возможностей отклонения астероида кинетическим ударом. В планах ученых — изменение движения спутника астероида Дидим, для чего будут испытаны новые технологии и устройства, в том числе, и вышеназванный двигатель.

В случае успеха NEXT-C, его будут использовать вплоть до миссий в 30-х годах нынешнего столетия. Стоит отметить, что разработка двигателя велась в НАСА Glenn Research Center (Кливленд, США). За изготовление отвечали специалисты Aerojet Rocketdyne.