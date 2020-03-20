Мнение: Советские горные стрелки в Афганистане. Часть №2

20.03.2020, 5:55, Разное

Вышла 2-я часть интереснейшего большого интервью сержанта советской армии Дмитрия Клейменычева о советских горнострелковых частях воевавших в Афганистане.

Первуя часть выкладывал вот тут https://colonelcassad.livejournal.com/5707418.html

Плюс еще видео на смежную тему.

Сергей Лашин, позывной «Квадрат», «Васильевич» — воин-интернационалист, минометчик гвардейского 350-го парашютно-десантного полка ВДВ — о боях в Кандагаре, Панджшере, Чарикаре; о минометных дуэлях с духами; о боевых товарищах; о самом сложном в горной войне…

Есть еще его интервью о боях на Донбассе в 2014 году, его выложу завтра.