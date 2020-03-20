Эпоха воздержания

20.03.2020, 5:54, Разное

Коронавирус резко поменял жизненный уклад бельгийцев, закрыт даже квартал «красных фонарей».

Перед въездом на крышу супермаркета «Делез», что рядом с российским посольством, оказалась очередь из машин. Это в десять-то утра пятницы! На паркинге долго искал освободившееся место, но еще один сюрприз ждал в торговом зале. Таких очередей из нагруженных «с горкой» тележек я никогда здесь не видел.

На фоне привычного изобилия здесь и там зияли пробелы пустых полок, которые не успевали заполнять рабочие магазина. Он находится в престижном районе, и покупательская публика в нем солидная. Но сметали все. Почему-то особенно активно экологические овощи из отдела «био». Пользуются успехом также чипсы, макароны, консервы.

Проход перегородила хорошо одетая дама азиатской внешности, которая с трудом двигала перегруженную тележку. То ли служанка топ-менеджера, то ли жена дипломата.

— Паника? — понимающе подмигнул я ей. Она растерянно промолчала. Настроение не для шуток.

Накануне в Бельгии было спокойно. В феврале телевизор показывал китайский Ухань, обнесенный заграждениями и окруженный войсками. Обсуждали отстраненно, как рождение новой кометы. Потом была телевизионная картинка опустевшей площади перед Миланским собором. От Брюсселя туда ехать день на машине, и границы прозрачны. О таинственном вирусе, шагающем по Северной Италии, заговорили уже с тревогой.

Сотни тысяч жителей Бельгии — итальянцы, гастарбайтеры пятидесятых и их потомки. Многие из них каникулы Карнавала проводили на исторической родине. 1 марта каникулы кончились, и в Бельгии сразу появилось полсотни больных COVID-19.

Но столица ЕС жила обычной жизнью — с конференциями, форумами, приемами, напряженными рабочими графиками Совета ЕС, Еврокомиссии, Европарламента, штаб-квартиры НАТО. Каждое утро школы заполнялись ребятней разного цвета кожи и происхождения, а кольцевая автострада «Ринг» забивалась пробкой у развязки Гран-Бигар.

11 марта в больнице Сент-Элизабет от коронавируса скончалась 94-летняя дама. В тот же день печальные вести о смерти еще двух пожилых пациентов с тем же диагнозом пришли еще из двух клиник. На следующий день, когда официальное число заболевших подскочило сразу на 84 человека, в дело включилось федеральное правительство Бельгии. В четверг вечером Совет национальной безопасности объявил третий уровень угрозы COVID-19 и ввел целую серию чрезвычайных мер, которые вступали в силу в ночь на субботу.

Вот с этого момента беспечно спокойных доселе бельгийцев словно оса ужалила, и наутро они ринулись штурмовать продуктовые магазины.

В одночасье поменялся уклад жизни страны. Закрыты кафе, рестораны и знаменитые бельгийские пивные бары, носители традиций, заложенных былинным Яном Примусом (он же Гамбринус). Рестораны быстро наладили торговлю блюдами на вынос. Отменены многолюдные мероприятия, опустели вузы и школы, предприятия и учреждения перевели часть сотрудников на дистанционную работу. Даже брюссельский квартал «красных фонарей» по решению коммунального совета Схарбека закрыл свои двери витрин в ночь на субботу. Ассоциация работниц сексуальных услуг уведомила об этом специальным объявлением. Все эти меры действуют пока до 3 апреля.

Может быть, поздновато среагировала Европа на коварную угрозу? За статистикой инфарктов, инсультов, онкологии, да простого сезонного гриппа угроза нового вируса поначалу не очень впечатлила. Но беда Италии и трумфальное шествие болезни по Европе, а главное — бессилие перед ней, подействовали психологически. Европейцы слишком любят свободу, чтобы поступиться ей. В чем-то все же есть преимущество у авторитарных режимов…

Утром в пятницу я заехал в клинику Сент-Элизабет. Это моя обычная больница, и там у меня есть некоторые процедуры. В огромном холле у стоек регистрации непривычно малолюдно. С субботы Сент-Элизабет, как и другие лечебные учреждения Бельгии, переходит на чревычайный режим. Отменяются и переносятся до лучших времен несрочные операции, процедуры и консультации, ограничиваются посещения больных в стационаре, там по возможности освобождаются места. Врачи и медсестры все в медицинских масках, но среди пациентов мало кто.

В аптеке сети «Фамилия» рядом с моим домом аптекарь Тома сказал, что у него, как и в других местах, маски продаются по рецептам. Здоровому от нее мало пользы. А вот медику и тому, кто ухаживает за больным, и, конечно, самому больному она необходима.

Пожилым родителям звонят дети и предупреждают, что в субботу внука не привезут. У него в школе у одного мальчика был положительный тест, но до пятницы занятия продолжались. Внук-то вроде здоров, но пожилые люди — группа риска, поэтому пока лучше воздержаться от общения.

Не видно, чтобы люди подавали руку, здороваясь, а школьники, высыпавшие гурьбой в пятницу после школы к автобусной остановке, словно позабыли рутинное «бизу-бизу» — поцелуи на прощание.

С какими еще привычками заставит европейцев на время расстаться коварный COVID19?

«Этот кризис в два, а то и в три раза хуже, чем после терактов», — воскликнул в радиоинтервью президент Брюссельской гостиничной ассоциации (BHA) Ив Фонк. Действительно, в момент терактов в Брюсселе в марте 2016 года (в аэропорту и метро) столичные гостиницы были заполнены, а сейчас за две недели отели уже потеряли 10 млн евро и продолжают терять.

Зато на фоне обвала цен на нефть у автомобилистов настоящий праздник. Заправился газойлем по 1,22 евро за литр вместо 1,45 евро.

По радио в машине почти военные сводки: «Мы пока в начале эпидемии, которая продолжает прогрессировать, — рассказывает эксперт Эмманюэль Андре. — Меры, принятые сегодня, подействуют через пять–десять дней, и только тогда можно будет оценить их эффективность. Их цель — максимально ограничить социальные контакты, чтобы сдержать эпидемию. Чем раньше — тем лучше, чтобы избежать сценариев типа итальянского».

По итогам четверга число зарегистрированных больных увеличилось в Бельгии, стране с 11-миллионным населением, на 153 человека и достигло 556. В соседних Нидерландах за сутки выросло с 614 до 800. В Германии счет по состоянию на пятницу — 3062 человека зараженных. В Люксембурге, население которого 600 тысяч, уже один случай смерти от коронавируса. Во Франции за сутки число умерших от этой болезни увеличилось с 61 до 79. Печальное первенство остается у Италии: около 15 тысяч случаев и 1015 смертей.

ВОЗ, которая, наконец, объявила COVID-19 пандемией, определила в пятницу Европу ее новым «эпицентром» и призвала европейцев «обнаруживать, изолировать, проверять и лечить каждый случай».

Зал пресс-центра в Берлемоне, штаб-квартире Еврокомиссии, был в пятницу даже не полупустой. На пресс-конференцию Урсулы фон дер Ляйен и двух ее ключевых заместителей пришли пара десятков журналистов. Остальные смотрели трансляцию по интернету. Европейские чиновники тоже в основном перешли на дистанционный режим работы.

Глава исполнительной коллегии ЕС заявила, что эпидемия COVID-19 — это трудное испытание для европейцев, тяжелый удар по европейской экономике, но Европа его выдержит. Распространение коронавируса невозможно остановить, но можно замедлить и ограничить его последствия.

На пленарном заседании Европарламента по коронавирусу. Фото: EPA

Она предостерегла правительства стран ЕС от односторонних действий. Единый рынок ЕС должен работать. Это позволит направлять материальные средства и медицинское оборудование туда, где они нужнее, где в них больше потребность. Она допустила, что страны Союза могут вводить временные ограничения свободы передвижения граждан, временный контроль на внутренних границах Союза. Например, медицинский контроль. Но в принципе шенгенские границы останутся прозрачными.

Чтобы смягчить шок, Брюссель планирует из союзного бюджета и специальных фондов помочь особенно уязвимым секторам экономики, странам и регионам.

Инвестиционный фонд коронавируса составит 37 млрд евро. В первую очередь, конечно, Италии. Из отраслей — здравоохранению, транспорту, туризму.

И особенно малым и средним предприятиям, которые в Европе составляют основу занятости. Малому бизнесу помогут наличностью.

Высокопоставленный представитель Европейской комиссии Мартин Вервей сказал на брифинге в пятницу, что экономический рост в еврозоне и ЕС в целом «очень вероятно» будет в этом году отрицательным из-за коронавирусного кризиса. «Учитывая, что реальный рост ВВП должен был составить в 2020 году 1,4%, он может упасть ниже минус 1% ВВП с существенным, но не полным восстановлением в 2021 году», — добавил он.

Вечером в пятницу я опять проехал по продуктовым супермаркетам Брюсселя: АЛДИ, «Колройт», «Кора», «Каррфур». Народ схлынул, следы утреннего ажиотажа едва заметны, пустых полок нет. Может быть, и не придется им привлекать дополнительный персонал, в том числе студентов, как это планируется? Дай бы бог Европе пережить и этот кризис.

Александр Минеев

Соб. корр. в Брюсселе