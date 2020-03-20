Госдеп рекомендовал американцам не покидать США

20.03.2020, 5:48, Новости дня

Госдепартамент США рекомендовал американцам воздержаться от любых зарубежных поездок из-за распространения в мире коронавируса.

«Госдепартамент рекомендует гражданам США воздержаться от любых зарубежных поездок из-за распространения в мире коронавируса. В странах, где коммерческие перелеты по-прежнему возможны, гражданам США рекомендуется немедленно вернуться на родину», – приводит текст заявления внешнеполитического ведомства ТАСС.

По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе данных федеральных и местных властей, число случаев заражения коронавирусом в США превышает 13,1 тыс., умерли по меньшей мере 176 человек.

Напомним, в прошлую пятницу президент США Дональд Трамп ввел в стране общенациональный режим ЧС в связи с пандемией коронавируса. Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом спрогнозировал заражение коронавирусом 25 млн американцев.