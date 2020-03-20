Олимпийский огонь прибыл в Японию

20.03.2020, 5:35, Новости дня

В пятницу, 20 марта, Олимпийский огонь благополучно доставлен самолетом из Греции в северо-восточную японскую префектуру Мияги. Из-за сильного ветра начало церемонии встречи может задержаться.

Эстафета Олимпийского огня по японской территории должна начаться 26 марта в соседней префектуре Фукусима. Из-за сохраняющейся угрозы распространения коронавируса местные власти призывают людей воздержаться от массового выстраивания вдоль маршрута следования эстафеты. При этом правительство Японии придерживается позиции, согласно которой COVID-19 не помешает проведению соревнований, выступая категорически против отмены, переноса или проведения Игр без зрителей, напоминает ТАСС.

К настоящему моменту в Японии выявлено уже свыше 1,6 тысячи случаев заражения коронавирусом, хотя в последние дни динамика распространения инфекции снизилась — новые случаи заражения практически не фиксируются. Число летальных исходов в стране составляет 40.