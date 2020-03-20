Bank of America пообещал клиентам отсрочку по ипотечным платежам

20.03.2020, 5:35, Новости дня

Один из крупнейших американских финансовых институтов, Bank of America анонсировал возможность предоставления отсрочки по кредитным платежам для своих клиентов, пострадавших от эпидемии коронавируса. Каждый случай будет рассматриваться в индивидуальном порядке.

Попросить о каникулах смогут клиенты, имеющие ипотечные кредиты, кредитные карты, автомобильные займы. Кроме того, отсрочка может быть предоставлена по погашению овердрафта на депозитных счетах. На нее могут рассчитывать и те, кто брал кредиты для малого бизнеса.

Кроме того, банк приостанавливает продажу плохих долгов, а также выселение должников из домов, бывших залогом по кредиту.

Клиентская сеть Bank of America насчитывает порядка 66 миллионов человек. О готовности поддержать заемщиков заявили и другие крупные кредитные организации США. Кроме того, они сообщили о приостановке, как минимум до июня, обратного выкупа акций, пообещав имеющиеся ресурсы направить на поддержку клиентов.