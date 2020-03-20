Коронавирус, ложь и статистика

20.03.2020, 5:10, Новости дня

В России все без исключения регионы переходят на режим повышенной готовности из-за угрозы распространения пандемии коронавируса COVID-19, сообщают в четверг, 19 марта, СМИ. В этой связи школы и вузы переводятся на дистанционный режим обучения, отменяются спортивные и другие массовые мероприятия.

Тем временем, только за последние сутки в стране зафиксированы 52 новых случая COVID-19. Такого резкого скачка еще не было – в России, по официальным данным, насчитывается 199 инфицированных, что по-прежнему гораздо меньше, чем во многих странах мира.

По состоянию на 19 марта, в РФ не признан ни один случай смерти в результате заболевания, вызванного коронавирусом. В графе «смертность» оперативного штаба, мониторящего ситуацию, все также стоит «ноль», несмотря на кончину 79-летней женщины с подтвержденным диагнозом COVID-19.

В США зарегистрировано более 7700 случаев коронавируса и по меньшей мере 138 летальных исходов. В Европе цифры еще более устрашающие. Так, в Италии количество инфицированных перевалило за 35 тысяч, а число скончавшихся вплотную приблизилось к 3 тысячам. Немногим лучше ситуация в Испании. Большой урон понесли и страны Азии. «Это – война», – сказал в ходе ежедневного брифинга президент США Дональд Трамп, сравнив борьбу с коронавирусом с мерами, которые принимались во время Второй мировой войны, и предупредил о предстоящих общенациональных жертвах.

В свою очередь, президент РФ Владимир Путин накануне попытался убедить всех, что официальная статистика распространения коронавируса в стране соответствует реальности, а все остальное – «фейки» и «вбросы», которым не стоит верить. При этом президент заверил, что власти не собираются скрывать правду о масштабах бедствия, однако признал, что порою власти не могут обладать всей информацией в силу объективно-субъективных обстоятельств.

Шеф-редактор интернет-издания Insider Роман Доброхотов в комментарии для Русской службы «Голоса Америки» заметил, что журналисты его редакции общались по коронавирусной тематике с самыми разными экспертами из области медицины, вирусологами и другими профильными специалистами. Тем не менее, по его словам, никто из опрошенных специалистов не оценил меры российских властей по противодействию вирусу как эффективные, а их методы статистической оценки происходящего как заслуживающие доверия.

«Это в первую очередь связано с тем, что Россия организационно оказалась совершенно не готова, чтобы отреагировать на вызов должным образом, – полагает он. – Есть масса примеров того, как люди сами сообщали, что они контактировали с носителем коронавируса, и просили сделать им тест, а их просто игнорировали и отправляли домой пить чай с малиной. Это продолжалось до самых последних дней. Сейчас, возможно, что-то и изменилось. Вопрос – не поздно ли?»

Это значит, что в стране огромное количество граждан – потенциальных носителей инфекции, которые были предоставлены сами себе, констатирует Роман Доброхотов: «Кто-то их них самоизолировался, кто-то нет. Но в любом случае они не видны для статистики. Из этого следует, что, скорее всего, нынешние (официальные) цифры на порядок занижены, и мы в течение ближайших недель увидим подтверждение тому в форме резкого скачка заболевших».

Было бы странно, если бы в России магическим образом все вдруг оказалось по-иному, чем в остальном мире, рассуждает журналист. По его мнению, никаких предпосылок к этому нет.

«Думаю, надо морально готовиться к тому, что цифры у нас будут соответствовать европейским. И полагаться тут лучше на самих себя, на собственную ответственность, на то, что люди не будут устраивать массовые увеселительные мероприятия, ходить в бары, а по возможности постараются работать дома. Это, по крайней мере, снизит скорость распространения инфекции. Надеяться же на государство, увы, не приходится», – резюмировал Роман Доброхотов.

Директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович, напротив, считает, что российская статистика отражает более-менее реальную картину с коронавирусом. «Просто у нас, слава богу, вовремя закрыли границы, – аргументирует она в комментарии для Русской службы «Голоса Америки». – Поэтому большинство выявленных случаев заражения коронавирусом – завозные или возникшие в результате контакта с приехавшими из очагов поражения. Так что, официальным данным можно доверять».

В то же время Лариса Попович допускает, что за счет бессимптомных инфицированных число зараженных в России может быть и больше. Но при этом она акцентировала внимание на том, что в стране провели «почти 140 тысяч тестов» на коронавирус.

«Мы опережаем по количеству тестов на сто тысяч населения ту же самую Францию, согласно ВОЗовским выкладкам. Россия (по этому параметру) вообще впереди очень многих европейских стран, и США тоже. На самом деле мы приближаемся по уровню тестирования к Южной Корее, которая это делала практически тотально в пересчете на сто тысяч населения. Сейчас система тестирования будет расширяться. Мы привыкли ругать свою медицину, но, по счастью, хоть с инфекциями справляемся», – заключила специалист.