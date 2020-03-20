Аналитики: мировая экономика уже вошла в рецессию из-за пандемии коронавируса

20.03.2020, 5:10, Новости дня

Мировая экономика уже находится в состоянии рецессии, поскольку удар по экономической активности в результате пандемии коронавируса уже распространился на многие отрасли. К такому мнению пришло большинство экономистов, опрошенных в четверг агентством Reuters.

Пандемия COVID-19 привела к тому, что финансовые рынки испытывают шок, крупнейший со времен мирового финансового кризиса 2008 года. Об этом уже объявили десятки центральных банков в Европе, Америке, Азии и Австралии.

Инвесторы панически настроены в отношении акций, облигаций, золота и цен на сырьевые товары, что подчеркивает ожидания серьезного экономического ущерба от вспышки коронавируса.

Более трех четвертей экономистов (31 из 41) из стран Северной и Южной Америки, опрошенных на этой неделе, отвечая на вопрос о том, находится ли мировая экономика в состоянии рецессии, сказали о том, что экономический рост по всему миру уже завершился.

«На прошлой неделе мы пришли к выводу, что шок от вспышки COVID-19 вызовет глобальную рецессию из-за сокращения всех мировых контрактов за три месяца с февраля по апрель», – отметил Брюс Касман, глава отдела глобальных экономических исследований в JP Morgan.

«Больше нет сомнений в том, что самый продолжительный глобальный экономический рост в истории закончится в этом квартале. Ключевой вопрос на перспективу сейчас заключается в оценке глубины и продолжительности рецессии 2020 года», – добавил Касман.

Экономисты неоднократно снижали свои прогнозы роста в течение последнего месяца и увеличивали прогнозы вероятности рецессии в большинстве крупных экономик мира.

Наиболее пессимистичные сценарии, о которых говорилось всего несколько недель назад, уже стали центральными для большинства экономистов, участвовавших в опросе Reuters.

По словам Итана Харриса, главы отдела глобальной экономики BofA, две из трех крупнейших экономик мира – США и еврозона – увидят отрицательный рост, а китайская экономика «вырастет на ничтожные 1,5%».

«Наша первая публикация о шоке [для экономики] от вируса называлась “Плохо или хуже”; теперь мы поменяем название на “Действительно плохо или намного хуже”. Теперь мы ожидаем, что COVID-19 вызовет глобальную рецессию в 2020 году, аналогичную величине рецессий, случившихся в 1982 и 2009 годах», – говорит Харрис.

Прогнозируется, что мировая экономика вырастет в этому году на 1,6%, что составляет около половины от 3,1%, которые прогнозировались в январском опросе Reuters, и этот рост будет самым слабым со времени мирового финансового кризиса 2007–2009 годов. Прогнозы роста мирового ВВП в 2020 году варьируются -2,0% до + 2,7%.

«По мере того, как случаи коронавируса будут учащаться, разрушения в мировой экономике станут усиливаться. Мы снизили наш прогноз роста мирового ВВП до 1,25% на год – это меньше, чем в 1981-82 и 2008-09 годах, но хуже, чем во время кризисов 1991 и 2001 годов», отмечают исследователи из Goldman Sachs. «В соответствии с этим наши экономисты ожидают рецессии в Европе, Японии, Канаде и, возможно, в Соединенных Штатах».

Американская экономика почти наверняка войдет в рецессию в этом году, если уже в нее не вошла, согласно опросу, опубликованному в четверг и проведенному после чрезвычайных мер, предпринятых ФРС США.

«Экономика США подвергнется шоку от этого коронавируса, и я думаю, что по-прежнему существует большая неопределенность в отношении размера, глубины и продолжительности периода шока, – говорит Тиффани Уилдинг, экономист из Pacific Investment Management Co. (PIMCO). – Мы все еще думаем над этим. Мы считаем, что вполне вероятно, что в этом году в США произойдет небольшой технический спад».