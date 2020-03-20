Медики рекомендуют употреблять кисломолочные продукты для оздоровления и очистки организма от токсинов

20.03.2020, 5:09, Разное

О пользе кисломолочных продуктов для нормализации работы организма человека давно говорят учёные, эксперты и медики. Последние утверждают, что данные продукты способствуют оздоровлению и помогают быстрее выводить накопленные органами токсины.

Специалисты отмечают, что при регулярном умеренном употреблении кисломолочных продуктов можно нормализовать микрофлору кишечника и работу желудочно-кишечного тракта. Кроме того, у человека повышаются защитные функции организма и ему проще бороться с инфекционными заболеваниями. Также, по словам медиков, кисломолочная продукция способствует выведению антибиотиков, токсинов и ряда иных веществ, накопленных в организме.

Употребление йогурта с высоким содержанием клетчатки снижает риск развития онкозаболеваний лёгких. Кисломолочные продукты являются эффективным средством для борьбы со стрессами и депрессивными состояниями, положительно влияют на работу почек, печени и нервной системы.