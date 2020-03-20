 

Маск пообещал, что его компании займутся производством аппаратов ИВЛ

20.03.2020, 5:05, Новости дня

Американский бизнесмен Илон Маск пообещал, что его компании займутся производством аппаратов искусственной вентиляции легких. Об этом он написал в Twitter в ответ на сообщение одного из пользователей.

“Мы наладим выпуск ИВЛ в кратчайшие сроки”, – заявил Маск.

Он добавил, что по сравнению с другой продукцией, которую выпускают его компании, аппараты ИВЛ не так сложны.

“Tesla делает автомобили с умной системой кондиционирования. SpaceX производит космические аппараты с системами поддержки жизни. Аппараты ИВЛ не сложные, но их нельзя начать делать сразу же”, – подчеркнул Маск.

Когда Tesla или SpaceX смогут начать производство аппаратов, из сообщений Маска не ясно.

Tesla makes cars with sophisticated hvac systems. SpaceX makes spacecraft with life support systems. Ventilators are not difficult, but cannot be produced instantly. Which hospitals have these shortages you speak of right now?

— Elon Musk (@elonmusk) March 19, 2020

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джона Хопкинса, к 19 марта в мире коронавирусом инфицировано более 222  тыс. человек, 9115 человек умерли.

В США зарегистрировано более 10 тыс. случаев заражения (страна занимает шестое место по количеству инфицированных), 154 человека скончались.

Дыхательная недостаточность – одно из самых серьезных осложнений при COVID-19. В случае ее развития пациента подключают к аппарату ИВЛ. В связи с этим больницы по всему миру испытывают нехватку аппаратов искусственной вентиляции легких.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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