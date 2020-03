Маск пообещал, что его компании займутся производством аппаратов ИВЛ

Американский бизнесмен Илон Маск пообещал, что его компании займутся производством аппаратов искусственной вентиляции легких. Об этом он написал в Twitter в ответ на сообщение одного из пользователей.

“Мы наладим выпуск ИВЛ в кратчайшие сроки”, – заявил Маск.

Он добавил, что по сравнению с другой продукцией, которую выпускают его компании, аппараты ИВЛ не так сложны.

“Tesla делает автомобили с умной системой кондиционирования. SpaceX производит космические аппараты с системами поддержки жизни. Аппараты ИВЛ не сложные, но их нельзя начать делать сразу же”, – подчеркнул Маск.

Когда Tesla или SpaceX смогут начать производство аппаратов, из сообщений Маска не ясно.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джона Хопкинса, к 19 марта в мире коронавирусом инфицировано более 222 тыс. человек, 9115 человек умерли.

В США зарегистрировано более 10 тыс. случаев заражения (страна занимает шестое место по количеству инфицированных), 154 человека скончались.

Дыхательная недостаточность – одно из самых серьезных осложнений при COVID-19. В случае ее развития пациента подключают к аппарату ИВЛ. В связи с этим больницы по всему миру испытывают нехватку аппаратов искусственной вентиляции легких.