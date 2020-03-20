 

Горуна – первый в истории Украины каратист с олимпийской лицензией

20.03.2020, 5:05, Новости дня

Украинский каратист Станислав Горуна получил олимпийскую лицензию, об этом спортсмен сообщил на странице в Facebook.

“Вперед к мечте”, – подписал фотографию украинец. Горуна будет выступать в весовой категории до 75 кг.

Є!!!! Оліміпійська ліцензія!!!!Вперед до мрії!!!! Olympic lisense – done ✅#roadtoTokyo#tokyo2020

Posted by Stanislav Horuna on Kolmapäev, 18. märts 2020

Поскольку карате впервые представлено в олимпийской программе на Олимпиаде 2020 года, Горуна стал первым украинским каратистом, который выступит на Олимпийских играх.

Ранее первую олимпийскую лицензию для украинского карате завоевала Анжелика Терлюга.

Олимпийские игры 2020 года должны пройти в столице Японии Токио с 24 июля по 9 августа. МОК пока не переносит игры из-за коронавирусной пандемии.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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