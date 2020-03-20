Экс-главком США в Европе – у НАТО есть потенциал для помощи в борьбе с эпидемией

20.03.2020, 4:45, Новости дня

Никто не верит заявлению Кремля, что учения Defender-Europe 2020 — это провокация, — заявил генерал Бен Ходжес. В беседе с Польским агентством печати бывший командующий войсками США в Европе также высказался, что у НАТО есть потенциал для помощи ЕС в борьбе с эпидемией коронавируса.



Reuters

«У НАТО есть потенциал для того, чтобы помочь в борьбе с коронавирусом. Более того, у американских военных в распоряжении отличные врачи и больничные корабли», — заявил в беседе c Польским агентством печати бывший командующий войсками США в Европе, генерал в отставке Бен Ходжес.

Он заверил, что военнослужащие США, работая с европейскими союзниками, включая Польшу, сделают вcё необходимое, чтобы остановить распространение вируса. В беседе он также сказал, что, на его взгляд, роль НАТО может заключаться в помощи наиболее подверженным вирусам союзникам и уменьшении давления на больничную систему в Испании и Италии.

Ходжес на вопрос о том, согласен ли он ввиду эпидемии коронавируса применить 5-ю статью Основополагающего акта НАТО, ответил, что считает подобные предложения вдохновляющими и ценными. «Я выступаю за сотрудничество между государствами и правильное управление фондами для борьбы с коронавирусом», — отметил генерал. При этом военный признал, что в рамках НАТО этот процесс можно запустить и без 5-й статьи. «В конечном итоге, однако, речь идёт об индивидуальной ответственности. Не нужен никакой закон, принятый парламентом для того, чтобы люди мыли руки или избегали толпы», — добавил он.

В беседе с Польским агентством печати бывший командующий силами США в Европе также говорил о решении Европейского командования вооружённых сил США заморозить переброс американских войск в Европу в рамках учений Defender-Europe 2020. «Учения были «ограничены» из-за коронавируса», — подтвердил Ходжес. Он объяснил, что солдаты, которые уже приехали из США для участия в учениях Defender-Europe 2020, вернутся домой в соответствии с графиком армии США и в зависимости от наличия самолётов.

Кроме участвующих в учениях Defender-Europe 2020, американские солдаты находятся в рамках других миссий в Европе, в том числе в Польше, Литве и Румынии. «Я считаю, что эти миссии будут продолжаться», — заявил Ходжес.

Военный эксперт также счёл совершенно лживыми заявления Кремля о том, что Defender-Europe 2020 — это провокация. «Никто всерьёз этому не верит», — добавил он. Ходжес также воспользовался случаем и подчеркнул, что русские вообще-то постоянно ведут информационную войну.

«Разница состоит в том, что у нас на Западе в ходе учений много СМИ, инспекторов и полная прозрачность. Доступ к российским учениям полностью ограничен; они даже отрицают, что они их проводят», — пояснил бывший командующий войсками США в Европе

По словам американского генерала, для российской стороны «нет мира и войны, есть постоянный конфликт, только в других областях». Среди них, помимо информационной политики, он упомянул киберпространство, экономику или то, что РФ грозит другим странам, пугая своей армией. Он уверен, что большинство шагов по противодействию этому зависит от отдельных стран, а не от Североатлантического альянса.

Ходжес объяснил, что русские либо придумывают ложные истории об инцидентах, либо раздутым образом сообщают о небольших происшествих, таких как авария на дороге или утечка топлива. Американский генерал уверен, что русские хотят посеять недоверие между союзниками и заставить общество негативно оценивать совместные учения стран НАТО.