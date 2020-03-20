Саммит G7 в США пройдет в формате телеконференции

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20.03.2020, 4:18, Новости дня

Из-за распространения коронавируса президент США Дональд Трамп проведет июньскую встречу лидеров G7, которая должна была пройти в его резиденции в Кэмп-Дэвиде, в формате видеоконференции.

Такое решение было принято в соответствии с мерами по сдерживанию распространения заболевания. Ранее страны-участницы были готовы потратить крупные суммы денег и задействовали десятки людей в подготовке и организации поездки на G7, и решение провести июньскую встречу в формате видеоконференции позволит направить эти средства на обеспечение срочных потребности каждого из государств.

В минувший понедельник лидеры "Группы семи" уже провели встречу в формате видеоконференции, в ходе которой обсудили возможность отмены летней Олимпиады в Токио, напоминает ТАСС.

К настоящему времени, по информации Университета Джонса Хопкинса, число случаев заражения коронавирусом на территории США увеличилось до 13159, умерли, по меньшей мере, 176 человек. Как сообщалось, вспышка вызываемой новым коронавирусом COVID-19 пневмонии была зафиксирована в конце декабря 2019 года в Китае, и 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ее пандемией. Всего в мире заразились свыше 207 тысяч человек, более 8,6 тысячи скончались.



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