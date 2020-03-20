В РФ олимпиады школьников переводят в режим «аватара»

20.03.2020, 4:09, Разное

В РФ проводятся олимпиады по различным техническим направлениям. Среди самых инновационных выделяют задания с использованием живых «аватаров» и метода удаленного доступа для отправки ответов.

В рамках Олимпиады Кружкового движения Нацтехнологической инициативы много времени уделяют новым технологиям, при этом школьники соревнуются между собой. Перед практическими занятиями учащиеся решают теоретические задачи по математике, химии и физике. На базе технопарка МИРЭА РТУ ранее создали специальную лабораторию. Ученики проводят все расчёты в удалённом доступе и сообщают лаборантам, какие действия следует осуществить дальше.

Для переливания реагентов из одних пробирок в другие используются «аватары», имеющее закреплённую на них видеокамеру, включенную в режим онлайн-трансляции. при этом научное оборудование выполняет инструкции школьников максимально точно.

Среди нескольких профильных направлений имеется и инженерный под названием «Автономные транспортные системы». В данном сегменте необходимо запрограммировать два беспилотника таким образом, чтобы они прошли весь полигон самостоятельно и сумели передать груз по назначению. Далее аппаратам следует вернуться на базу. Устройства отличаются тем, что одно из них перемещается по воздуху, второе движется по земле.