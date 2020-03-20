 

Музыкантам запретили выступать в московском метро из-за коронавируса

20.03.2020, 4:02, Разное

Власти Москвы распорядились временно ограничить выступления артистов в столичном метро. Такие меры были приняты в связи с эпидемией коронавируса, сообщает RT.

В городском Департаменте транспорта также сообщили о приостановке экскурсий по подземке. Под ограничение попали и другие массовые мероприятия в метро. Кроме того, с 19 марта будет закрыт павильон МЦД на Киевском вокзале и Центр профессиональной ориентации на станции “Выставочная”, пишет Kp.ru.



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