Музыкантам запретили выступать в московском метро из-за коронавируса

20.03.2020, 4:02, Разное

Власти Москвы распорядились временно ограничить выступления артистов в столичном метро. Такие меры были приняты в связи с эпидемией коронавируса, сообщает RT.

В городском Департаменте транспорта также сообщили о приостановке экскурсий по подземке. Под ограничение попали и другие массовые мероприятия в метро. Кроме того, с 19 марта будет закрыт павильон МЦД на Киевском вокзале и Центр профессиональной ориентации на станции “Выставочная”, пишет Kp.ru.