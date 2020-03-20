 

Тулси Габбард вышла из президентской гонки среди демократов

20.03.2020, 3:54, Новости дня

Член Палаты представителей США Тулси Габбард в четверг заявила о завершении своей борьбы за президентскую номинацию от Демократической партии и поддержала кандидатуру фаворита гонки, бывшего вице-президента Джо Байдена.

Габбард, представляющая в Конгрессе штат Гавайи, набрала мало голосов по итогам демократических праймериз, но приняла участие в дебатах в прошлом году.

38-летняя Габбард, являющаяся ветераном войны в Ираке, построила свою кампанию на обещании прекратить участие США в «бесконечных войнах» и сократить влияние военно-промышленного комплекса. Эти взгляды получили некоторый отклик в рядах ультралевых и ультраправых, но не встретили симпатии в широких кругах избирателей.

Поддержав кандидатуру Байдена, Габбард заявила: «Хотя я не разделяю взгляды вице-президента по всем вопросам, я знаю, что он добросердечный человек, руководствующийся любовью к нашей стране и американскому народу. Я уверена, что он будет руководить страной в духе… уважения и сострадания… и тем самым поможет сгладить противоречия, раздирающие нашу страну на части».

Байден, баллотирующийся в президенты в третий раз за последние тридцать лет, сильно опережает сенатора от штата Вермонт Берни Сандерса по числу делегатов, которые будут голосовать за него на Национальном съезде Демократической партии в июле.

Байден одержал победу над Сандерсом на 19 из последних 24 праймериз, в том числе на этой неделе во Флориде, Иллинойсе и Аризоне.

Предвыборный штаб Сандерса заявляет, что он пересматривает свою стратегию, но пока не подает признаков готовности выйти из гонки.



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