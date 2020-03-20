“Шахтер” вошел в мировой рейтинг клубов с самым дорогим составом по версии Transfermarkt

20.03.2020, 3:45, Новости дня

Донецкий “Шахтер” вошел в мировой рейтинг футбольных клубов с самым дорогим составом по версии ресурса Transfermarkt. Общая стоимость всех игроков донецкого клуба составляет €150,6 млн. “Шахтер” занимает в рейтинге 69-е место. Самым дорогим игроком донецкого клуба является бразильский защитник Исмаили, который оценивается в €19 млн. Первое место в рейтинге занял английский “Манчестер Сити” (€1,27 млрд), второй – английский “Ливерпуль” (€1,19 млрд), третий – испанский “Реал” (€1,08 млрд). “Шахтер” – единственный представитель Украины в рейтинге. Источник: интернет-издание “ГОРДОН”

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