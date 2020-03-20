 

СБУ сообщила о задержании в Николаевской области агента спецслужб РФ

20.03.2020, 3:45, Новости дня

Контрразведка Службы безопасности Украины блокировала попытку незаконной передачи российским спецслужбам информации с ограниченным доступом о технических разработках судостроительной отрасли, об этом 19 марта сообщил пресс-центр СБУ.

“Оперативники спецслужбы установили, что житель Николаевской области инициативно установил контакт с представителями ФСБ РФ для передачи секретных данных за деньги. По заданию кураторов агент собирал секретную информацию о деятельности одного из ведущих предприятий кораблестроения, в частности его технических разработках”, – говорится в сообщении.

Агента задержали при попытке незаконной передачи разведывательных данных по электронным каналам связи, утверждают в СБУ.

Решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении по ч. 1 ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины и избрании меры пресечения.

В Николаеве находится крупнейший в стране судостроительный завод.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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