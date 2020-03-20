Командующий СФ анонсировал стрельбы подлодок гиперзвуковыми ракетами

20.03.2020, 3:30, Новости дня

Подводные лодки Северного флота в ближайшей перспективе проведут испытательные стрельбы гиперзвуковыми ракетами, сообщил командующий Северным флотом вице-адмирал Александр Моисеев.

«В ближайшей перспективе наши подводные лодки начнут испытывать гиперзвуковое оружие. Такие задачи нам уже поставлены», – цитирует командующего СФ ТАСС.

Напомним, в начале января новейшую российскую гиперзвуковую ракету «Циркон» впервые испытали с корабля – фрегата проекта 22350 «Адмирал Горшков». После нескольких пусков с фрегата «Адмирал Горшков» «Циркон» планируется запустить с головной подлодки проекта 885 (шифр «Ясень») «Северодвинск». Кроме того, на 2020 год запланирована стрельба «Цирконом» с многоцелевой АПЛ проекта 885М «Казань».

Помимо этого, новейшие гиперзвуковые ракеты «Циркон» получат модернизируемые для Тихоокеанского флота РФ большой противолодочный корабль (БПК) проекта 1155 «Маршал Шапошников» и многоцелевая АПЛ проекта 949А («Антей») «Иркутск».

«Цирконы» также планируется разместить на подлодках пятого поколения «Хаски».

В феврале 2019 года президент РФ Владимир Путин, выступая с посланием Федеральному собранию, сообщил, что новейшая российская гиперзвуковая ракета «Циркон» будет обладать скоростью свыше 9 махов и дальностью поражения более 1 тыс. км.

При этом, по мнению западных экспертов, реальная скорость «Циркона» составляет 11 тыс. километров в час, что почти вдвое быстрее предполагаемого.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась в том, что представляет собой гиперзвуковое оружие.