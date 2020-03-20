 

Мнение: Поступательная разница

20.03.2020, 3:25, Разное

Давайте сравним поведение российского населения во время предыдущего “большого кризиса” в 2014 году – и сейчас. Осенью 2014 года так же начала вдруг падать цена на нефть, а за ней стал стремительно обесцениваться рубль, прогнозы были самые апокалиптические. Народ тогда тоже очень возбудился и тоже бросился в магазины, сметая с полок всё. Правда – магазины были другие: осенью и в декабре 2014 года люди штурмовали магазины, торгующие автомобилями, электроникой и бытовой техникой!

Вы помните тот “потребительский бум”?! Люди брали по 2-3 телевизора, по несколько холодильников, стиральных машин, компьютеров, самых дорогих (тогда) моделей телефонов… И точно так же, как сейчас, в соцсетях и в сетевых изданиях все охотно размещали фотографии пустых полок и стеллажей – в “Эльдорадо”, “М-Видео” и других подобных торговых сетях. И точно так же немногие разумные осуждали затарившихся – “да что вы с этими телевизорами-холодильниками делать будете, да куда вам столько, да не поддавайтесь вы панике!” И тоже, как правило, втуне.

А в наши дни в ситуации подобного же кризиса (только начавшегося с вдвое более низких уровней) народ так же опустошает полки магазинов – но продовольственных. Опустошающим набегам подвергаются “Пятерочки” и “Перекрестки”, а вот о каких-то трудностях с наплывом покупателей у “Эльдорадо” я в этот раз ничего не слышал.

О чем это говорит? 6 лет назад народ бесновался у касс, так как боялся, что у него денежные заначки обесценятся; а сегодня народ беснуется у других касс, потому что боится, как бы не помереть с голоду.

Уже по этой небольшой, но существенной разнице можно судить, какой большой путь проделала страна за минувшие 6 лет.

Я тут прикинул: а если я доживу до следующего кризиса – за чем тогда станут ломиться сограждане, если не за холодильниками и не за пачками гречки? Наверно, ни за чем не будут. А просто станут организованно выстраиваться в очереди за талонами в благотворительные столовые – на чашку бесплатного супа.

Источник: Размышления вольного социолога



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