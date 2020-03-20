Число заболевших коронавирусом в России выросло до 199 человек
20.03.2020, 3:18, Разное
Число заболевших новым типом коронавируса в РФ возросло до 199 человек, сообщает оперативный штаб.
Таким образом, число заболевших за сутки выросло на 52 человека. В Москве зафиксировано 12 случаев заражения, в Московской и Свердловской области – по 5 случаев, в Тульской области, Красноярском и Хабаровском крае – по 3 случая, остальные распределены по другим российским регионам.
Под медицинским наблюдением по всей стране остается 22 178 человек.
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Ране стало известно, что в Москве умерла 79-летняя пациентка с коронавирусом. У женщины был ряд хронических заболеваний, в том числе сахарный диабет, атеросклероз и гипертоническая болезнь сердца. Впоследствии чиновники уточнили, что причиной смерти стал оторвавшийся тромб, а не пневмония.
Источник: Новая газета
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