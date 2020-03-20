Новых космических роботов от создателей «Федора» оснастят ИИ

20.03.2020, 3:09, Разное

Новый космический робот от разработчиков «Федора» будет оснащаться искусственным интеллектом. Об этом в интервью СМИ рассказали представители пресс-службы НПО «Андроидная техника».

На данный момент специалисты разрабатывают систему ИИ для нового робота, которая, впрочем, сможет работать «на уровне 3-4-летнего ребенка». Проще говоря, функции получения, анализа информации и выполнения определенного действия будут присутствовать, равно как и обратная связь. Будущие технологии также смогут функционировать в открытом космосе при солнечном излучении или экстремальных температурах — такие системы пока не разработаны нигде в мире.

Скорее всего, уже через 2 года «Федор» начнет работу на международной космической станции, а к 2023 году — на поверхности Луны, куда он будет доставлен с помощью корабля «Орел». В конце 2019 года сотрудники Роскосмоса заявили, что намерены отправить в космическое пространство робота-кентавра — более усовершенствованную копию «Федора».