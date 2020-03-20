 

Главные святыни ислама закроют для посещения

20.03.2020, 3:01, Новости дня

Впервые в истории из-за вспышки вызываемого коронавирусом нового типа COVID-19 заболевания на неопределенный срок закрываются две главные святыни ислама — Большая мечеть в Мекке и Мечеть пророка в Медине.

Цель таких мер — предотвращение распространения вируса. Запрет на посещение мечетей вступает в силу с 20 марта и будет действовать до тех пор, пока вирус не отступит.

Ранее в Саудовской Аравии было объявлено о прекращении массовых молитв во всех мечетях, исключение было сделано только для двух главных исламских святынь, напоминает ТАСС.

К настоящему моменту в королевстве выявлено 274 случая заболевания, вызванного коронавирусом. Власти отложили на неопределенное время как для подданных, так и для проживающих в королевстве иностранцев умру (малый хадж), которая, в отличие от большого хаджа, может совершаться в любое время года. Также отменены все развлекательные и спортивные мероприятия, конференции, приостановлено международное авиасообщение.

Мечети в Мекке и Медине считаются наряду с мечетью Аль-Акса в Иерусалиме главными святынями мусульман. Большая мечеть в Мекке после последней реконструкции способна одновременно вместить своей территории более миллиона верующих. Мечеть пророка в Медине была заложена еще при жизни Мухаммеда, в последующем ее неоднократно расширяли и украшали.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Китае, позднее она была признана Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пандемией. По последним данным, всего в мире свыше 210 тысяч зараженных, около 8,5 тысячи заболевших скончались. В РФ зарегистрировано 199 случаев заражения коронавирусом.



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