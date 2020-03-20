 

Губернатор Калифорнии подготовил неутешительный прогноз

20.03.2020, 3:00, Новости дня

В направленном президенту США Дональду Трампу письме губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома констатируется, что, по прогнозам властей штата, в течение восьми недель на его территории новым коронавирусом заразятся более 25 миллионов человек.

 

Политик подчеркнул, что в некоторых частях Калифорнии число зараженных каждые четыре дня увеличивается в два раза, передает ТАСС. Он попросил главу американской администрации незамедлительно направить в порт Лос-Анджелеса госпитальное судно ВМС США, что поможет снизить нагрузку на систему здравоохранения штата.

В настоящее время по информации Университета Джонса Хопкинса, проводящего подсчеты на основе данных федеральных и местных властей, В США число случаев заражения коронавирусом превысило 13,1 тысяч, по меньшей мере, 176 человек скончались. При этом в Калифорнии зафиксировано более 950 случаев заражения и 18 летальных исходов.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

18.03 / Трамп: США и Канада закрывают границу для всех необязательных передвижений

04.03 / Состояние стабильное, аппетит хороший. Врачи рассказали о здоровье украинца, заболевшего коронавирусной инфекцией

07.02 / На круизном лайнере в Японии резко выросло число зараженных коронавирусом

17.02 / Как Kodiaq, только электро: Skoda назвала имя нового кроссовера

17.02 / Начальник полиции Москвы подал в отставку

21.02 / Отставка Гончарука откладывается, Ермак готовит новую внутриполитическую стратегию. Главное из Telegram-каналов

14.02 / Гаджеты: Смартфон Xiaomi Mi 10 Pro выведен в лидеры рейтинга DxOMark (4 фото)

13.02 / Боевики три раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе – штаб ООС

17.03 / В Казахстане коронавирусом заболела двухлетняя девочка

05.02 / США призвали «положить конец» конфликту в Сирии на фоне успехов Дамаска в Идлибе

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска