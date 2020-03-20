Биолог из США назвал условия для прекращения пандемии коронавируса

20.03.2020, 2:45, Разное

Доктор биологических наук из США Анча Баранова рассказала, какие условия необходимы для прекращения пандемии коронавируса COVID-2019. По ее мнению, инфекция может исчезнуть естественным путем, сообщает RT.

Баранова пояснила, что вирус ослабевает при “переселении” в каждого нового человека. Иммунитет людей сопротивляется инородным телам, из-за чего вирусу приходится мутировать, а это может занять длительное время. Вторым условием является вакцинация, которая поможет “обучить” иммунитет уничтожать вирус. При соблюдении этих условий распространение инфекции остановится.