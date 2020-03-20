Российским ученым удалось “сфотографировать” коронавирус

20.03.2020, 2:45, Разное

Российским ученым удалось запечатлеть, как выглядят тела коронавируса COVID-2019 под микроскопом. Частицы обладают крупным размером – от 100 до 120 нанометров, сообщает URA.ru.

“Сфотографировать” коронавирус удалось исследователям из Новосибирского Государственного научного центра “Вектор”. Чтобы сделать снимок, они использовали просвечивающий микроскоп.

Напомним, что COVID-2019 поразил свыше 220 тысяч человек по всему миру и более 140 – в России. Больше восьми тысяч заболевших скончались.