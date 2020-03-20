 

Майк Помпео опубликовал поздравление с Новрузом

20.03.2020, 2:40, Новости дня

Госсекретарь Майк Помпео в четверг опубликовал поздравление с Новрузом – праздником прихода весны по астрономическому солнечному календарю, который традиционно отмечается иранскими и тюркскими народами.

«Я присоединяюсь к президенту Трампу и желаю счастливого, здорового и процветающего Новруза всем, кто празднует эту традицию во всем мире», – говорится в поздравлении.

Новруз – традиционный праздник, во время которого члены семей собираются вместе и благодарят Бога за приход весны. Однако, как отмечает Помпео, «к сожалению, в этом году мы должны проявлять больше осторожности в наших встречах, поскольку коронавирус затронул многие страны, в том числе те, в которых отмечают Новруз».

Власти США проявляют озабоченность высоким уровнем смертности от коронавируса в Иране. «Чтобы поддержать восстановление после этого особенно трудного времени, мы по-прежнему готовы оказать иранскому народу гуманитарную и медицинскую помощь», – добавил глава Госдепартамента.

Новруз, который отмечают 21 марта, считается официальным началом нового года по астрономическому солнечному календарю в Иране и Афганистане. Кроме того, Новруз является государственным праздником в Таджикистане, Узбекистане, Туркменистане, Азербайджане, Албании, Кыргызстане, Македонии, Турции и Казахстане. Этот праздник традиционно отмечают в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая, Иракском Курдистане, некоторых регионах Индии и в российских национальных республиках, в том числе в Дагестане, Татарстане и Башкортостане.

  • Русская служба «Голоса Америки»

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