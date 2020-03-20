В США возник дефицит лекарства, которое является потенциальным средством лечения коронавируса

20.03.2020, 2:40, Новости дня

Американские фармацевты сообщили о повышенном спросе на давно применяющееся врачами лекарство от малярии, которое с некоторым успехом было опробовано в лечении нового коронавируса, и о котором в четверг на пресс-конференции в Белом доме упомянул президент Дональд Трамп. Это уже привело к нехватке гидроксихлорохина в американских аптеках.

Американское общество фармацевтов систем здравоохранения (ASHP), которое занимается составлением списка дефицитных лекарств, добавило непатентованное лекарство от малярии гидроксихлорохин в этот список уже днем в четверг. Четверо из восьми производителей препарата сообщили о дефиците лекарства, говорится в сообщении ASHP.

Эрин Фокс, старший директор отдела лекарственной информации в Университете штата Юта, который занимается составлением списка дефицитных лекарств в рамках программы ASHP, говорит, что фармацевты не могут получить лекарство или выписать на него рецепты в полном объеме.

По словам Фокса, 12 розничных аптек Университета Юты сейчас не выписывают рецепты на профилактическое использование гидроксихлорохина и сохраняют свои запасы для нужд больниц.

Дональд Трамп сегодня призвал американских медиков ускорить внедрение потенциальной терапии, направленной на лечение COVID-19, включая гидроксихлорохин.

«Мы сможем сделать этот препарат доступным практически сразу», – сказал Трамп, общаясь с журналистами в Белом доме.

Фокс и специалисты Управления по контролю за продуктами питания и лекарственными средствами США (FDA) следят за нехваткой лекарств, которая может быть связана с проблемами в цепочке поставок при производстве в Китае и Индии. Однако дефицит на лекарство от малярии, которое также применятся в борьбе с ревматоидным артритом и волчанкой, по данным интернет-аптеки Honeybee Health, связан с растущим спросом, который повышался в течение нескольких последних недель.

На этой неделе главный исполнительный директор Honeybee Health Джессика Нухаванди отправила письмо докторам, выписывающим рецепты на лекарства, с настоятельным призывом о регуляции рецептурной выписки, так как в результате дефицита лекарства могут лишиться люди, которые в нем действительно нуждаются.

Компания Mylan NV, занимающаяся производством гидроксихлорохина, сообщила о наращивании производства препарата. Поставки в более широком масштабе начнутся в середине апреля. Компания может произвести 50 млн таблеток для лечения более 1,5 миллионов пациентов.

Компания Bayer AG заявила, что пожертвует 3 миллиона таблеток резохина, близкородственного препарата, также известного под названием хлорохинфосфат. Это лекарство сейчас, по данным ASHP, тоже находится в дефиците.

По словам исполнительного директора интернет-аптеки Valisure Дэвида Лайта, сейчас становится значительно труднее получить доступ и к другим потенциальным методам лечения коронавируса. Речь идет о лекарствах калетра и лозартан.

Калетра, комбинированный препарат для лечения ВИЧ-инфекции, производимый компанией AbbVie, и непатентованное лекарственное средство против повышенного артериального давления лозартан также считаются потенциальными препаратами, которые можно применять в лечении вируса. Впрочем, на этой неделе китайские исследователи сообщили, что калетра не продемонстрировала значительных результатов в лечении тяжелобольных пациентов, заболевших Covid-19.