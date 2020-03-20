Зеленский ввел Резникова в состав СНБО

20.03.2020, 2:31, Новости дня

Вице-премьер-министр Украины – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников введен в состав Совета национальной безопасности и обороны (СНБО). Указ об этом президент Украины Владимир Зеленский подписал 19 марта.

Документ опубликован на сайте президента.

Указ вступает в силу с дня его публикации.

Резников стал 17-м членом СНБО. Совет возглавляет президент, секретарь ведомства – Алексей Данилов.

Последний раз Зеленский вносил изменения в состав СНБО 13 марта. Тогда он ввел туда новых членов Кабинета Министров, назначенных 4 марта.