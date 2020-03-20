 

Зеленский ввел Резникова в состав СНБО

20.03.2020, 2:31, Новости дня

Вице-премьер-министр Украины – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников введен в состав Совета национальной безопасности и обороны (СНБО). Указ об этом президент Украины Владимир Зеленский подписал 19 марта.

Документ опубликован на сайте президента.

Указ вступает в силу с дня его публикации.

Резников стал 17-м членом СНБО. Совет возглавляет президент, секретарь ведомства – Алексей Данилов.

Последний раз Зеленский вносил изменения в состав СНБО 13 марта. Тогда он ввел туда новых членов Кабинета Министров, назначенных 4 марта.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

17.03 / США сравнили убытки авиакомпаний от коронавируса и от терактов 11 сентября

05.03 / Новый смартфон Samsung Galaxy M21 получит аккумулятор на 6000 мАч

16.03 / ФРС США обнулила базовую процентную ставку

03.03 / Гончарук просит запретить Раде рассмотрение вопроса об отставке премьера – Окружной админсуд Киева

14.02 / «Пора тебе сгореть». Посол России в Турции сообщил об угрозах из-за ситуации в Идлибе

13.03 / Трамп пообещал вскоре начать проверки на коронавирус в общенациональном масштабе

18.03 / Обновился 7-местный кроссовер Chevrolet, который продают в России

26.02 / В Минфине заявили о готовности РФ к шокам

05.03 / Дубилет: Будем обсуждать, в каком формате я продолжу работать в правительстве, если продолжу

04.03 / ВОЗ: смертность от коронавируса выше, чем от гриппа

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска