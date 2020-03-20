Трамп отменил встречу лидеров G7 в США

20.03.2020, 2:30, Новости дня

Президент США Дональд Трамп решил отменить июньскую встречу лидеров Группы семи (G7) в своей резиденции в Кэмп-Дэвиде и вместо этого проведет саммит в формате видеоконференции, сообщило Reuters.

«<…> по указанию президента Трампа глава Национального экономического совета и шерпа США в G7 в 2020 году Лоуренс Кадлоу проинформировал шерп других стран, что встреча лидеров G7, которую США должны были провести в июне в Кэмп-Дэвиде, теперь пройдет в формате видеоконференции», – приводит текст заявления заместителя пресс-секретаря Белого дома Джадда Дира ТАСС.

Напомним, в августе прошлого года Трамп выступил за возвращение РФ в G8.

Позднее в Белом доме заявляли, что приглашение РФ на саммит G7 в США в 2020 году может стать промежуточным шагом к восстановлению формата G8. Однако в начале декабря конгрессмены США проголосовали против участия РФ в саммитах G7.

После этого МИД заявил об исчезновении у РФ желания присоединиться к G7.

При этом в Кремле отмечали, что возвращение в «Большую восьмерку» не является для РФ самоцелью. Президент РФ Владимир Путин говорил, что не против восстановления формата «Большой восьмерки», однако констатировал, что эпоха Запада подходит к концу.