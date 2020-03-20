Личное: Спятившие бабы

20.03.2020, 2:18, Разное

Вслед за Бабкиной, Рудковской и Королёвой чудеса фотошопа освоила на старости лет и Лариса Долина.

Да так освоила, что даже у меня — повидавший много дури наших деревенских селебов — челюсть на стол упала!



Фото: Соцсети

Долиной — 65 лет, а на вусмерть уфотошопленной фоточке ей больше 27 и не дашь.

О чём это говорит лично мне?

Во-первых, о том, что все вышеупомянутые бабки себя ненавидят настолько, что готовы стереть любые следы индивидуальности со своих лиц.



Фото: Соцсети

Фотошопом, скальпелем, всем сразу! Неважно — чем именно. Важен результат: хотя бы в виртуальной реальности Эскортограма не видеть ненавистные им — их же собственные! — лица.



Фото: Соцсети

Во-вторых, такое чрезмерное исопльзование фотошопа свидетельствует о том, что людей эти безумные бабки держат за дебилов.

Уфотошопить своё постклимактерическое лицо до состояния модели Victoria’s Secret в её лучшие годы и искренне верить в том, что народ на это поведётся, — это:

а) считать всех вокруг дураками,

б) быть клиническими, напрочь утратившими связь с реальностью идиотками.



Фото: Соцсети

Я принципиально не пользуюсь и не буду пользоваться фотошопом, и причина тому — одна: я себе нравлюсь до умопомрачения, и с возрастом у меня это, уверена, не пройдёт.

Почему?

Да потому, что в башке у меня — мозг, а не ссаки старой бабки, пардон за мой французский.

Как относитесь к вусмерть уфотошопленным дамочками? Смешно вам? Жалко их? Восхищаетесь их «молодостью и красотой»?

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Потрындим!