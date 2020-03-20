В NASA починили зонд на Марсе ударом ковша по корпусу

20.03.2020, 2:09, Разное

Находящийся на Марсе научный аппарат NASA из-за заклинивания сверла не смог далее бурить грунт для сбора образцов. Специалисты аэрокосмического ведомства починили его ударом ковша зонда InSight по корпусу, после чего работы возобновились.

Первый этап бурения прошёл без каких-либо проблем, при этом установка задействовала сверло HPЗ, которое вошло в почву и продолжало движение в грунте. Достигнув глубины 0,5 метра возникла твёрдая преграда, в результате чего бур застрял в ней. В NASA приняли решение приблизить к марсоходу зонд InSight, который ударил своего «коллегу» ковшом. Программирование данного устройства для нанесения удара было рискованным, так как могла иметь место вероятность повреждения внешних линий электропередач и связи.

Вместе с тем приобретенный в ходе тренировок на моделях опыт позволил инженерам провести операцию по спасению дорогостоящего марсохода. После проверки его работоспособности NASA вновь планирует привлечь устройство к бурению поверхности Красной планеты для сбора образцов грунта.