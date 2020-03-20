Российские ученые создали обогревающую газовую станцию нового поколения

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20.03.2020, 2:01, Новости дня

Учеными был создан промышленный прототип мобильной обогревающей газовой станции нового поколения.

По словам специалистов, для создания уникального устройства был разработан особый пористый материал на основе алюминия и никеля. С использованием этого материала были созданы газовые горелки, которые потом стали основой для готовых устройств.

Эксперты захотели создать конструкторскую модель обогревателя, а также изготовить прототип обогревающей станции. Стоит отметить, что полностью автономная и автоматизированная установка потребляет небольшой объем энергии.



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