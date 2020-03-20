Ученые рассказали, какие два продукта способны предотвратить онкологию

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20.03.2020, 2:00, Новости дня

Ученые выяснили, что определенное сочетание продуктов может обладать противораковым действием.

По мнению экспертов, сочетание йогурта и брокколи может предотвратить онкологические заболевания в организме человека. Эксперимент на грызунах показал, что сочетание этих двух продуктов устранило 75% раковых опухолей в толстом кишечнике.

Исследование доказало, что замена одного продукта снижала противораковый эффект.



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