Погуляли на славу: актер Емельянов и модель Бобкова вляпались в пьяный скандал с уголовщиной

20.03.2020, 1:47, Новости дня

Обвиняемый — по уголовной статье об оскорблении представителя власти. И фигурант проверки — по факту побоев. Новые регалии актёра, звезды сериала "Кадетство" Кирилла Емельянова. Чей домашний отдых в московской квартире — может быть чреват, как минимум, исправительными работами.

Обстоятельства довольно подробно обрисованы следствием. Крепко выпивал, в какой-то момент потерял сознание. А когда проконтролировать его состояние приехала "Скорая помощь" — внезапно набросился на одного из врачей с кулаками. После чего приехала уже полиция. Сотрудники которой сообщили о грубых ругательствах и угрозах в свой адрес — со стороны артиста в процессе задержания.

Что сказать. Погулял на славу. Но есть тут ещё одна интересная деталь. Как выяснилось, расслаблялся "кадет Сырников" — в компании не кого иного, как модели Екатерины Бобковой. Всем известной по участию в легендарном пьяном загуле с дебошем Александра Кокорина и Павла Мамаева. Давала свидетельские показания тогда. Даёт их и сейчас. Но почему — снова она?

Заехал в гости к девушке, выпили и началось. "Он там с девочкой выпивал. Она куда-то ушла, потом вернулась. Головой разбил столик что ли. Она вызвала скорую. Приехала скорая, напал на врачей. Стал отбиваться", — перечисляет "подвиги" Леонид Емельянов, отец Кирилла Емельянова.

Стал отбиваться, дальше уже знаем – полиция, конфликт. В общем, звезду сериалов "Кадетство" и "Сволочи" задержали, как минимум, на двое суток. Пока дело возбуждено по статье "Оскорбление представителя власти".

Гулял Кирилл Емельянов с Екатериной Бобковой. Модель, блогер, клабер — большую часть времени женщина проводит в клубах, на всевозможных пати и афтепати. Она стала известна после памятной гулянки Кокорина и Мамаева. В то октябрьское утро Екатерина сидела на коленях женатого Кокорина, сама вставала перед ним на колени, на колени же клала голову. Потом, на суде, правда, влечение к футболисту отрицала. Вот цитата из протокола допроса.

Прокурор: Вы испытывали влечение к Кокорину?

Бабкова: Ничего такого я не делала. Я лесбиянка, к мужчинам влечения не испытываю.

К Кириллу Емельянову, видимо, тоже влечения не было. Вот и адвокат говорит – они друзья. "Екатерина Бобкова, которая там фигурирует – они давние друзья. Кирилл, будучи на съемках, какого-то фильма вне пределов Москвы вернулся в Москву, повстречались, что-то выпили", — рассказывает Алим Бишенов, адвокат Кирилла Емельянова.

Так или иначе, не обратить внимание на закономерность не получается. "Она очень похожа на работницу детективного агентства. Есть такие агентства, которые выполняют такие заказы, как дискредитация какого-то известного человека. У них есть женщины в составе их сотрудниц, которые внедряются в тусовку какого-нибудь человека, а дальше провоцируют его на драку, на какой-то неприличный поступок. И детективное агентство под заказ кого-то мстит кому-то", — предлагает неожиданную версию Антон Вуйма, PR-специалист.

Заговор это или случайность, бед в жизни Екатерины меньше не становится. Год назад, например, она выпивала в компании чешских хоккеистов, и сама попала в жуткую историю – сорвалась с балкона с четвертого этажа. Переломы, травмы. К счастью, осталась жива и здорова. Говорила, правда, что ее пытались убить. Чешские следователи криминала в происшествии не нашли.

"Хозяин квартиры принес мне бокал вина, я сказала, у меня уже есть. Он сказал: я другую открыл, он говорит: на выпей, и успокойся. Я выпила и ничего больше не помню", — вспоминает Екатерина Бобкова, блогер, модель.

"Девочка любит плохих парней, компании, выпить, и не только, наверно. Любит выставлять себя напоказ, попадая в разные скандальные истории. В принципе, человек, который из себя ничего не представляет, он для того, чтобы прославиться, он заведомо попадает в подобные истории – словить хайп и заработать на этом деньги", — припечатала Лия Волянская, светская львица.

Актер Кирилл Емельянов находится в полиции, ждет официального обвинения. В том, что случилось между ним и врачами, сейчас разбираются следователи. Ну, а модель и блогер Екатерина Бобкова в который раз – свидетель.