Коронавирус вывел из строя баскетболистов клуба Philadelphia 76ers

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20.03.2020, 1:47, Новости дня

По информации представителей клуба НБА Philadelphia 76ers, получены положительные результаты тестов на коронавирусную инфекцию трех членов команды.

Анализы сдавали все без исключения игроки, тренеры и персонал клуб, они показали, что заражены три человека. Имена инфицированных не разглашаются, передает РИА Новости. В соответствии с рекомендациями Центра по предупреждению и контролю заболеваний США, получившие положительные результаты тестя находятся на самоизоляции и будут тщательно контролироваться медицинскими работниками.

Как сообщалось, 11 марта текущего года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку заболевания, вызванного коронавирусом нового типа COVID-19, пандемией. К настоящему моменту в мире заражены более 207 тысяч человек в 166 странах, более 8,6 тысячи инфицированных скончались.



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