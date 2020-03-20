 

Испания закрывает все отели

20.03.2020, 1:47, Новости дня

В официальном бюллетене правительства Испании опубликован указ, в соответствии с которым власти страны в рамках программы борьбы с коронавирусом COVID-19 закроют все отели и другие объекты для проживания туристов.

Помимо отелей, в число закрываемых объектов включены аналогичные объекты ля проживания туристов с недлительным пребыванием, кемпинги и стоянки для автофургонов. При этом закрытие гостиниц будет происходить лишь в момент отсутствия клиентов, но не позднее, чем через семь дней после вступления указа в силу, сообщает РИА Новости.

В минувшую среду глава МИД Испании Аранча Гонсалес призвала всех находящихся на территории страны туристов покинуть ее, пообещав им оказание помощи со стороны испанских властей.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

12.02 / Дело Шеремета. Подозреваемой Дугарь назначили две экспертизы

26.02 / Экс-министра Абызова вновь отказались выпустить из СИЗО

19.02 / Экс-президента Южной Кореи приговорили к 17 годам за коррупцию

05.02 / Поданный в Раду законопроект о налоге на Google и Facebook составлен по российской модели – Институт массовой информации

04.02 / Контрразведка уличила в коррупции уролога

19.02 / Ахметов вытесняет Коломойского в борьбе за влияние на Зеленского – Financial Times

08.02 / Выставочный матч Федерер – Надаль в ЮАР собрал рекордные 48 тысяч зрителей

11.03 / С начала марта на Донбассе ликвидировали 21 боевика – штаб ООС

02.02 / В Архангельске запретили ранее согласованный пикет против изменений Конституции

17.02 / Астраханка, оставшаяся без пособия после смерти детей, получит выплаты

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска