Мнение: Красное поле для комментаторов

20.03.2020, 1:38, Разное

Вот такая задачка про красное поле.

Опишите, какие комментарии в моем блоге – в красном поле, а какие нет, и почему.

Только не пишите, что дескать в правилах написано. В правилах запрещено как раз то, что однозначно в черном поле.

Вы напишите, почему, если понимаете. Если про какое-то правило, гласное или негласное, вам непонятно, не пишите.

Пишите только то, про что точно понимаете, почему это в черном поле.

И про красное поле тоже. Почему вот такая и такая характеристика – про комментарий в красном поле.

Кто-нибудь понимает это? Основные принципы опишете? А примеры приведете?

Что дает красное поле комментатору? А если он вываливается в розовое или серое? А если в черное?

Про удаление из группы не пишите, это опять следствие того, что человек вывалился в черное поле.

Допустим я не читаю комментарии двое суток, только письма публикую. Какие комментарии будут в черном поле?

А в красном?