Житель Подмосковья продает туалетную бумагу за 2 миллиона из-за паники россиян

20.03.2020, 1:31, Разное

Пандемия коронавируса стала отличным поводом нажиться на людском страхе. Особым образом на напряженную ситуацию отреагировали граждане России.

Сначала частные торговцы задрали цены на медицинские маски, теперь очередь дошла до туалетной бумаги. Один из жителей Дмитрова разместил на сайте бесплатных объявлений весьма любопытное предложение, пишет сайт “Подмосковье сегодня”. Мужчина заявил, что продает 24 рулона туалетной бумаги Zewa, которые остались у него “с конца света 2013 года”. [На самом деле последний раз россияне ждали конец света в 2012 году – прим. ред.]. Примечательно, что предприимчивый гражданин хочет за этот товар 2,3 миллиона рублей. Является ли это все шуткой, или житель Дмитрова и правда надеется нажиться подобным способом, неизвестно.